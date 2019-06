Kotimaa

Reijo Ruokasen kolumni: Menkää naimisiin rahan takia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Silloin

Lyhimmillään avopuoliso saa leskeneläkettä päivän. Se on aika paljon vähemmän kuin kymmenen vuotta.

Hyvä,

http://www.tekniikanmaailma.fi

Menkää naimisiin.Näin kehotin ystäväpariskuntaa, kun viime viikolla tapasimme ja ihastelimme heidän vauvaansa.Annoin neuvoni vanhemman valtiomiehen viisaudella. Ovathan he kummatkin minua yli 25 vuotta nuorempia.Minua ei häiritse se, että he asuvat yhdessä ilman, että suhde on virallistettu. Niin tein itsekin aikoinani.Minulle on yhdentekevää sekin, kasvaako heidän yhteinen lapsensa avio- vai avoperheessä. Meilläkin vanhempi poika syntyi avoliittoon.Neuvoni perustui kokemukseen. Naimisiin kannattaa mennä rahan takia.80-luvulla jommankumman vanhemman kuoleman seurauksena lapsi sai lapseneläkkeen. Jos pariskunta oli naimisissa, leski sai leskeneläkkeen. Avoparin eloon jääneelle puolisolle ei ollut luvassa lanttiakaan.Tietysti se pisti vihaksi, mutta ylpeydellä ja jääräpäisyydellä oli rajansa. Leskeneläkkeen puuttuminen olisi johtanut siihen, että lapsi olisi kärsinyt.Urut soimaan ja riisiä ilmaan.Eläkekäytäntö oli järjetön, mutta se oli sitä pimeää 80-lukua. Enää sellaista hölmöyttä ei ole, eihän? Näin uskoin ja arvelin. Viime syksynä tarkistin asian. Sama kummallinen syrjintä jatkuu.Aviopuolisolla on oikeus leskeneläkkeeseen, mutta avopuolisolla ei. Ei, vaikka avopari olisi asunut yhdessä vuosikymmeniä ja heillä olisi ties kuinka monta yhteistä lasta.Minulla oli siis erittäin hyvä syy neuvoa nuorta paria virallistamaan suhteensa.Tiistaina asia muuttui hieman. Työmarkkinajärjestöt sopivat, että leskeneläkkeeseen tulee muutoksia.Aviopuoliso voi nykyisin saada leskeneläkettä kuolemaansa saakka. Uudistuksen jälkeen leskeneläkettä maksetaan kymmenen vuotta. Eläkettä saa kuitenkin vähintään siihen saakka, että nuorin lapsi tulee täysi-ikäiseksi. Pisimmillään leskeneläkettä voi siis saada 18 vuotta ja lyhimmillään kymmenen vuotta.Uudistuksen myötä avopuolisokin saa oikeuden leskeneläkkeeseen edellyttäen, että pariskunta on asunut yhdessä vähintään viisi vuotta ja heillä on yhteinen lapsi. Avopuolison leskeneläke loppuu, kun nuorin lapsi täyttää 18 vuotta.Lyhimmillään avopuoliso saa leskeneläkettä päivän. Se on aika paljon vähemmän kuin kymmenen vuotta.että muutos on tulossa, mutta miksi ihmeessä avopareja täytyy yhä rangaista siitä, että heiltä puuttuu suhteen virallistava todistus?Miksi avoleskellä ei voilla oikeus vähintään kymmenen vuoden eläkkeeseen kuten aviopuolisolla? Eihän tuossa ole huijausmahdollisuutta, kun leskeneläkkeen ehtona on yhteinen lapsi.Ero on sen verran merkittävä, että pidän neuvoni voimassa ja odotan hääkutsua.Eihän tässä kukaan nuoren ihmisen kuolemaan usko, mutta varma on aina varmaa.Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.