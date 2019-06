Poliisia esittänyt soitti vanhukselle ja pyysi tuomaan pankkikortin ja tunnusluvut – tapaamispaikalla huijaria oli vastassa tyly yllätys

Kotimaa

Poliisia esittänyt soitti vanhukselle ja pyysi tuomaan pankkikortin ja tunnusluvut – tapaamispaikalla huijaria

Yli 30-vuotias valepoliisi yritti Hämeenlinnassa huijata iäkkäämmiltä ihmisiltä pankkitietoja. Hän soitti vanhuksille, esiintyi poliisina, pyysi tuomaan pankkikortin ja tunnusluvut. Mies uskotteli, että pankkitilit olivat joutuneet rikoksen kohteiksi.Yksi huijausyrityksen kohde kertoi tyttärelleen omituisesta puhelusta. Tyttären epäilyksen heräsivät. Hän ilmoitti kalasteluyrityksestä poliisille.Poliisi järjesti niin, että kun valepoliisi tuli hakemaan pankkitietoja huijausyrityksen uhrilta, häntä odotti poliisipartio. Poliisi otti miehen kiinni.Tutkimuksissa paljastui, että valepoliisi oli yrittänyt hankkia pankkikorttia ja tunnuslukuja viideltä ikäihmiseltä.Miestä epäillään kaikkiaan viidestä petoksen yrityksestä ja virkavallan anastuksesta. Mies tunnusti teot. Hänet vapautettiin kuulustelujen jälkeen.Vastaavanlainen valepoliisina esiintyminen ja tilitietojen kalastelu on noussut esiin viime vuosina yhtenä petoksen tekomuotona. Tänä vuonna Hämeen poliisilaitoksen alueella on tutkittavana 14 tämäntyyppistä tekoa. Koko valtakunnassa on kirjattu yli 120 rikosilmoitusta.Poliisi muistuttaa, ettei poliisiviranomainen pyydä puhelimitse tietoja pankkikorteista, niiden tunnusluvuista eikä pankkitilien avainlukulistoista.