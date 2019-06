Syyttäjä vaatii sakkoja rekrytointiyrityksen työntekijälle, jonka epäillään syrjineen Venäjän kaksoiskansalaista työnhaussa

Kotimaa

Syyttäjä vaatii sakkoja rekrytointiyrityksen työntekijälle, jonka epäillään syrjineen Venäjän kaksoiskansalais

Puolustus kiistää tahallisuuden - "on ollut siinä uskossa, ettei kaksoiskansalainen kelpaa"

Syyttäjä vaatii sakkorangaistusta henkilöstövuokrauksen työntekijälle, jota syytetään Venäjän kaksoiskansalaisen syrjinnästä työnhaussa. Nainen haki vuonna 2017 töitä Vekaranjärven varuskuntaravintolasta, mutta hänelle ilmoitettiin rekrytointiyrityksestä asiakasyrityksen vaativan työntekijältä Suomen kansalaisuutta ja ettei kaksoiskansalaisuus käy.Syyttäjän mukaan syytetty oli lähettänyt naiselle sähköpostin, jossa hän oli kertonut kelpaamattomuudesta.– Tapahtumahetkellä palveluesimiehen tehtävissä ollut (syytetty) on todennut keittiöapulaisen paikkaa hakeneelle (asianomistajalle), ettei (tämä) ole sopiva asiakasyritykselle, syyttäjä sanoi.Syyttäjä viittasi kolmen muun ihmisen kohdalla tehtyihin syyttämättäjättämispäätöksiin, joiden mukaan miehelle ei ole ylhäältäpäin annettu ohjetta, ettei kaksoiskansalaisia voitaisiin palkata.– Kukaan ei ole antanut sellaista ohjetta, että kaksoiskansalaiset eivät soveltuisi Leijona Cateringin (asiakasyrityksen) palvelukseen, syyttäjä sanoi.Työntekijä kiistää kaikki syyttäjän vaatimukset. Puolustuksen mukaan työntekijä ei toiminut tahallisesti.– Viime kädessä asiakas päättää, kuka valitaan ja (vastaaja) on ollut siinä uskossa, ettei kaksoiskansalainen kelpaa, puolustusasianajaja sanoi.Mies myös kiistää toimineensa palveluesimiehen tehtävissä. Hänen mukaansa hän oli tavallinen työntekijä, jonka tehtäviin kuului uusasiakashankinta ja työhaastattelut.Puolustus myös vetoaa siihen, että sähköposti on lähetetty kiireessä.Epäillyn syrjinnän kohteena oleva nainen vaatii 1500 euron kärsimyskorvauksia.– (Syrjintä on) aiheuttanut kokemuksen, ettei hän olisi luotettava, ja että olisi turvallisuusriski. Se on kärsimystä poikinut, naisen asianajaja sanoi.