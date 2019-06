Kotimaa

Vettä, räntää ja miltei hellettä – tiistain sääennuste Suomeen pitää sisällään runsaasti erilaisia elementtejä

Lounaasta leviää tiistaina maan eteläosaan sateita, mutta lähinnä vasta illan kuluessa. Pohjoiseen virtaa pohjoisesta kylmää ilmaa.Iltapäivällä etelässä pilvisyys lisääntyy sateiden edellä. Kaakossa päivälämpötila on jopa 24 astetta. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee. Pohjoisessa on pilvistä tai pilvistyy, mutta lähinnä Itä-Lapissa sataa paikoin vettä tai räntää.Päivälämpötila on etelässä pari kolme astetta tavanomaista korkeampi, kun taas maan keskiosassa on monin paikoin viileähköä.Pohjoisessa on kylmää, ja aivan pohjoisessa ollaan jopa kymmenisen astetta alle ajankohdan keskiarvon.Keskiviikkoaamuksi etelän sateet väistyvät kaakkoon. Päivä on laajalti vaihteleva ja pilvisen poutainen. Idässä ja maan keskivaiheilla pilkahtelee aurinko. Lounaasta kuitenkin leviää maan etelä- ja länsiosaan pilvisyyttä ja paikallisia sateita.Torstaina maan etelä- ja keskiosassa voimistuu kaakkoinen ilmavirtaus ja etenkin lounaaseen virtaa jo hyvin lämmintä ilmamassaa. Lähinnä lännessä sataa paikoin. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja on poutaa. Pohjoisessa sää lämpenee tavanomaiseksi.