Kotimaa

Pohjois-Lapissa satoi lunta – valkoinen verho peitti Saanatunturin päälaen

Tässä kuussa on jo salamoinut yhtä paljon kuin kesäkuussa keskimäärin

Helteisen viikonlopun jälkeen sää viileni maanantaina. Pohjois-Lapissa saatiin jopa lunta, joskin sitä ei maahan kovin merkittäviä määriä taida jäädä, kerrottiin Ilmatieteen laitokselta. Kuitenkin Saanatunturin päälaki oli osan päivää valkean lumiverhon peittämä.Lumisateen myötä kylmää ilmaa valuu myös maan keskiosaan. Tiistaina ja keskiviikkona pohjoisessa ja maan keskiosissa on vähän viileämpää.Lämpötilaerot pohjoisen ja etelän välillä voivat olla melko rajuja. Kun maan eteläosassa liikutaan 20 asteen paikkeilla, pohjoisessa tiistain lämpötilat voivat jäädä pariin asteeseen.Lyhyen viileän jakson jälkeen sää lämpenee loppuviikkoa kohti, ja Ukko saattaa taas jyristellä vaunuillaan taivaalla.Tässä kuussa on Ilmatieteen laitoksen mukaan salamoinut jo yhtä paljon kuin kesäkuussa keskimäärin. Yli 30 000 salamaa iski Suomen maankamaralle perjantain ja sunnuntain välisenä aikana. Paikoitellen rajut ukkoset johtuivat helteisestä, kosteasta ja epävakaasta säätyypistä. Eniten salamoi Etelä-Pohjanmaalla.Lähipäivinä on luvassa yksittäisiä ukkoskuuroja Etelä-Lapin, Kainuun ja Koillismaan alueella, mutta salamamäärät jäävät Ilmatieteen laitoksen mukaan huomattavasti viikonlopun ukkosmyrskyjä pienemmiksi.– Varsinkin perjantai näyttää siltä, että tosi kosteata ilmaa voi olla maan länsiosan päällä sen verran, että rankkasateen ja ukkoskuurojen mahdollisuus on pikkasen koholla, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.Suomessa ukkoset ja salamointi painottuvat touko-syyskuulle. Eniten ukkostaa heinäkuussa, vähiten syyskuussa. Parinkymmenen viime vuoden aikana salamointi on Ilmatieteen laitoksen mukaan painottunut maan länsi- ja keskiosiin.Yleisiä salamaniskun aiheuttamia ongelmia ovat häiriöt sähköverkoille ja -laitteille sekä rakennuksille.