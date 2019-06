Aggressiivinen vieraskalalaji leviää vauhdilla Suomessa – ”Valtaa alaa muilta kaloilta ja syö lähes mitä tahansa”

Kotimaa

Aggressiivinen vieraskalalaji leviää vauhdilla Suomessa – ”Valtaa alaa muilta kaloilta ja syö lähes mitä tahan

Mustatäplätokko on aggressiivinen vieraslaji, joka syö muun muassa muiden kalojen mätimunia ja karkottaa kutuaikaan muut pohjakalat.

