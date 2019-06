Porin Itäpuiston murhasta vaaditaan elinkautista – Syyttäjä: Mies suuttui kihlauksen purkautumisesta, tappoi ja paloitteli naisen

Kotimaa

Porin Itäpuiston murhasta epäillylle miehelle elinkautista vankeusrangaistusta. Syyttäjän mukaan mies aloitti väkivallan suututtuaan siitä, että nainen halusi päättää seurustelusuhteen ja purkaa kihlauksen.Naista oli syyttäjän mukaan ensin lyöty useita kertoja kasvoihin.– Mies on ilmeisestä mustasukkaisuudestaan sekä ärsyyntyneenä siitä, että nainen on halunnut lopettaa seurustelusuhteen ja purkaa kihlauksen ensin pahoinpidellyt asunnon olohuoneen sohvalla ollutta naista lyömällä tätä nyrkillä taikka tuntemattomaksi jääneellä tylpällä esineellä useita kertoja voimakkaasti kasvojen alueelle, haastehakemuksessa sanotaan.Tämän jälkeen mies oli syyttäjän mukaan ottanut kookkaan veitsen ja lyönyt naista sillä eri puolille kehoa. Naisen käsissä oli viiltojälkiä siitä, että tämä oli yrittänyt puolustautua. Mies oli lopuksi irrottanut naisen pään.– Käytetyn väkivallan pitkäkestoisuus, vammojen suuri määrä, käytetyn väkivallan laatu sekä teossa käytetty voima huomioon ottaen, on tappo tehty erityisen raa'alla ja julmalla tavalla teon ollessa myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, syyttäjä toteaa.Teon törkeyteen vaikutti syyttäjän mukaan myös se, että nainen oli miestä fyysisesti heikompi ja näin puolustuskyvytön. Henkirikos tapahtui naisen asunnolla viime syyskuussa.Naisen tappamisen jälkeen mies pyrki syyttäjän mukaan hävittämään jäljet ja sytytti tulipalon asuntoon. Tulipalo oli sammunut itsekseen, mutta se ehti aiheuttaa savuvahinkoja kerrostaloon.Mies kiistää tappaneensa naisen.