Kotimaa

Parvekkeelle jäänyt peili käräytti maton – asiantuntija: tulipalon vaara on todellinen

Nainen

”Onneksi maton laatu oli hyvä”

Pelastusopiston opettaja: Mahdollista mutta harvinaista

Peili sytytty palon rivitaloasunnossa Helsingissä