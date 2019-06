Kotimaa

Viikko alkaa aurinkoisena, pohjoisessa kylmenee – Lapissa sataa jopa lunta

Maanantaina sää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on maan etelä- ja keskiosassa aurinkoista ja poutaista. Maan pohjoisosassa on matalapaine ja sateita tai sadekuuroja esiintyy yleisesti, illalla ja tiistaiyönä Pohjois-Lapissa sataa jopa 5 cm lunta.Päivälämpötila on 18 – 22 astetta, Keski-Lapissa noin 15 astetta ja Pohjois-Lapissa 2 – 10 astetta.Tiistaina kylmää ilmaa virtaa maan keski- ja pohjoisosaan Jäämereltä. Sää on pohjoisessa pilvistä ja Lapissa tulee räntä- tai vesisateita. Maan etelä- ja keskiosassa on poutaa ja verrattain aurinkoista.Etelärannikolla lämpötila kohoaa jopa lähelle hellerajaa, maan keskiosassa lämpötila on noin 15, Lapissa alle 5 astetta.Keskiviikkona sää on poutaista ja maan itä- ja pohjoisosassa pilvistä, etelässä ja lännessä on aurinkoisempaa. Päivälämpötila vaihtelee maan etelä- ja länsiosan reilusta 15 asteesta idän ja pohjoisen alle 10 asteeseen.