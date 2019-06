Kotimaa

Poliisi tutkii: Rippikoululeiriltä paljastui nuoria kuvannut salakamera

Jyväskylän seurakunnan kirkkoherra Arto Viitala kertoo Ilta-Sanomille, että asiasta on ilmoitettu poliisille. Vanhemmille on kerrottu tapahtuneesta.

