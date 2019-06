Kotimaa

Joensuusta löytyi kuollut mies

Joensuun Vehkaniemestä on löytynyt tuntematon mies vedestä.

Poliisi ei vielä tiedä, kuka vainaja on, ja toivoo yleisöltä vihjeitä miehen henkilöllisyydestä.



Miehellä oli yllään tumma villakangas- tai fleecetakki kokoa 50 ja musta pitkähihainen poolopusero. Jalassaan hänellä oli Levis-merkkiset farkut ja matalavartiset Haix-nahkakengät kokoa 45.



Mies on noin 175 senttiä pitkä. Hänellä on siilitukka.



Poliisi ei epäile, että tapaukseen liittyisi rikosta.