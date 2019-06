Kotimaa

Jurase Parkin yrittäjä suunnittelee nyt igluja Soiniin – Kunnanjohtaja: ”Riski on harkittu tarkkaan”

Runsaan





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kansainvälisiä ihmisiä taustalla”





”Kunnalla todella pieni riski”





Jeeppejä, igluja ja alamäkiluistelua