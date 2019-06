Kotimaa

Epäily: Suomen suurin sairaan­hoitopiiri HUS on tehnyt jopa kymmenien miljoonien hankinnat kilpailuttamatta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lindén: Olen tehnyt mitä pitää

Hallintojohtaja: Ongelmat eivät ole näin suuria