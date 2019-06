Kotimaa

Näin 123-vuotias suomalais­kuusi saapui Koreaan, jonka metsiä kohtasi hirvittävä kohtalo – tuho alkoi Japanin

Katso yllä olevalta videolta, kuinka kuusesta sahatut laudat sisältävä kontti saapui Pusanin satamaan.









Kun 1960-luku

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Korealle ja Suomelle





Omalla tavallaan









Arvio voi