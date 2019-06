Kotimaa

Täällä taivas repeää ja salamat räiskyvät – katso, mihin voi iskeä ukkostulva

Sää jatkuu yhä helteisenä koko maassa. Koko maassa on kieriskelty yöllä kuumassa ja kosteassa lämmössä. Lauantaina Suomeen saapuvat sateet ja ukkoskuurot.– Ilmamassa Suomen yllä on lämmintä koko maassa Hankoniemeltä Inariin saakka, Forecan päivystävä meteorologi Kristian Roine https://www.is.fi/haku/?query=kristian+roine kertoo Ilta-Sanomille.Sade- ja ukkoskuurot kuitenkin lisääntyvät lauantaina. Runsas sade voi aiheuttaa jopa paikallisia tulvia.

Missä on todennäköisesti lämpimintä?

– Sateen todennäköisyys on pienin pääkaupunkiseudulta itään kohti Etelä-Saimaata. Poutaisilla alueilla on lämpimintä ja ylipäätään Kaakkois-Suomessa 30 asteen raja voi ylittyä lauantaina monilla paikkakunnilla, Roine sanoo.

Entä minne iskevät ukkoset, joiden on ennustettu olevat kovia?

– Sadekuuroja tulee iltapäivällä Länsi-Suomessa, Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Siellä on luvassa kaatosateita, salamaniskuja ja ukkospuuskia. Kovimmat ukkoset iskevät alueelle, joka ulottuu Länsi-Pirkanmaan korkeudelta Pohjois-Lappiin saakka, hän kertoo.Roine kertoo, että lauantaina aamupäivällä on satanut vasta hyvin vähän.– Sadetta on saatu vain Sodankylän seudulla ja yö oli lämmin koko maassa, hän kertoo.