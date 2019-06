Kotimaa

Lännen Media: Migri moittii ulkomaalaislain muutosta hankalasti tulkittavaksi

Maahanmuuttovirasto (Migri) kritisoi kesäkuun alussa voimaanastunutta ulkomaalaislain muutosta mutkikkaaksi ja hankalasti tulkittavaksi. Asiasta uutisoi Lännen Media.Migrin mukaan muutos on ollut sen verran vaikeaselkoinen, että virasto jakoi asiasta virheellistä tietoa työnantajille ja turvapaikanhakijoille. Migri on sittemmin poistanut verkkosivuiltaan vanhat tiedotteet ja julkaissut korjaustiedotteen.Lakimuutos muutti turvapaikanhakijan työnteko-oikeutta.– Aikaisemmissa tiedotteissa annettiin ymmärtää, että tämä koskisi taannehtivasti henkilöitä, joilla on ollut työnteko-oikeus aikaisemmin, ja oikeus olisi päättynyt tähän, mutta näin ei ole, Migrin oikeuspalveluluiden tulosalueen johtaja Jaakko Reinikainen kertoo.Lain tulkinta aiheutti paljon keskustelua viraston sisällä. Migri päätyi vaihtamaan tulkintaansa keskusteltuaan muun muassa sisäministeriön kanssa.