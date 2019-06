Kotimaa

Jäteautokasa palaa Heinolassa – vaaratiedote annettu: ”Terveydelle vaarallista savua ilmassa”

Kuusakosken kierrätyskeskuksessa Heinolassa palaa jäteautokasa, joka aiheuttaa ison savupatsaan lähiympäristöön, kertoo pelastuslaitos.Päivystävän palomestarin mukaan Heinolan eteläisissä kaupunginosissa savuhaittaa on sen verran, että alueen asukkaiden kannattaa pysyä sisätiloissa ja pitää ikkunat kiinni.Lähialueen asukkaille on lähetetty vaaratiedote, jonka mukaan ilmassa on terveydelle vaarallista savua.– Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto, sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä, tiedotteessa todetaan.Palavan kasan halkaisija on noin 30 metriä. Kasaan on kerätty kierrätykseen meneviä autoja, joiden materiaalit erotellaan.Pelastuslaitos sai palosta hälytyksen kello kahden jälkeen aamulla. Kierrätyskeskus sijaitsee Kuusakoskentiellä Myllyojan kaupunginosassa.