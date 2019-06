Kotimaa

Uponnutta kaleerilaivaa etsineet sukeltajat löysivät Suomenlahden pohjasta jotakin täysin odottamatonta

Fregatti, puualus ja mystinen puurakenne

Etsitty kaleerilaiva jäi löytämättä

Merivartioston sukeltajat ovat löytäneet kolme hylkyä Suomenlahden pohjasta Kotkan edustalta. Museoviraston mukaan alukset ovat todennäköisesti uponneet Ruotsinsalmen taisteluissa 1788–1790.Hylyt löytyivät odottamattomasti Merivartioston sukellusleirin harjoituksessa Kotkan edustalta läheltä asutusta.Museovirasto uskoo, että hylkyjen avulla saadaan tarkennettua tietoja Kustaa III:n sodan tapahtumista.Ensimmäinen hylyistä on ruotsalaisten upottama fregatti. Museoviraston lähteiden mukaan Ruotsin armeijan luutnantti upotti fregatin väyläesteeksi Ruotsinsalmen ensimmäisen meritaistelun aattona vuonna 1789. Museoviraston mukaan Ruotsinsalmen kapeikkoihin upotettiin taisteluissa esteeksi ainakin kuusi alusta, joista vain tämä yksi on enää paikoillaan ja koossa.Toinen hylky on kaksikymmenmetrinen puualus. Tutkijat arvelevat, että kyseessä on venäläinen alus, joka olisi uponnut Ruotsinsalmen ensimmäisessä taistelussa. Lisätutkimuksia kuitenkin tarvitaan.Kolmas hylky on noin 15-metrinen puurakenne, jonka luultiin olevan peräisin eräästä aiemmin tunnetusta hylystä. Nyt varmistui, että kyseessä on täysin erillinen alus.Hylyt löytyivät, kun Merivartioston sukellusleirin kurssilaiset luotasivat Museoviraston valitsemia harjoituskohteita. Sukeltajat yrittivät löytää kaleerilaivaa, jonka uskotaan uponneen alueelle.Kaleeri jäi löytämättä, mutta uusien hylkyjen uskotaan selventävän ristiriitaisia käsityksiä Ruotsinsalmen ensimmäisen taistelun yksityiskohdista.Osasta Ruotsinsalmen hylyistä tehdään digitaalinen esitys Merikeskus Vellamon museoiden näyttelyyn. Toukokuussa 2020 avautuvassa näyttelyssä esitellään Ruotsinsalmen meritaisteluita ja merilinnoitusta.