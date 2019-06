Mies väärensi testamentin, ja yritti viedä setänsä yli 200 000 euron omaisuuden – nolo moka paljasti härskin huijauksen

Kotimaa

mies kuoli parisen vuotta sitten, ja kuolinpesään jäi 208 700 euron arvoinen omaisuus.Kuolinpesän osakkaina ei ollut rintaperillisiä.Perunkirjoituksen aikoihin vainajan veljenpoika toi yllättäen esille kymmenisen vuotta aiemmin laaditun testamentin, johon hän yritti vedota. Testamentissa määrättiin, että hän saisi setänsä koko omaisuuden.Mies väitti, että testamentti olisi löytynyt pankista. Hän toi asian pesänilmoittajan roolissa kaikkien perillisten tietoon.kuolinpesän osakkaat eivät kuitenkaan hyväksyneet testamenttia, vaan he veivät asian riita-asiana oikeuteen ratkaistavaksi. Myös poliisille tehtiin rikosilmoitus.Tapahtui yllättäviä käänteitä.Riitaprosessin aikana mies huomasi kardinaalimunauksensa. Hän ymmärsi, että testamentissa olisi muotovirhe, jonka takia se voisi olla pätemätön.Ensin mies päätti olla vetoamatta testamenttiin muutamaa kuolinpesän osakasta kohtaan ja lopulta myöhemmin kaikkia kuolinpesän osakkaita vastaan.Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vahvisti riita-asiassa solmitun sovinnon, jonka perusteella testamentti oli pätemätön. Syynä pätemättömyyteen oli se, että testamentin oli vainajan lisäksi allekirjoittanut todistajina hänen kaksi läheistään. Todistajien näet pitäisi olla täysin esteettömiä.Vaikka mies lopulta siis luopui testamenttiin vetoamisesta, rikosprosessi jylläsi, koska oli epäilys, että hän olisi väärentänyt testamentin. Mies sai rikossyytteet.käräjäoikeus tuli lopputulokseen, että mies tosiaankin väärensi testamentin. Keskusrikospoliisin rikoslaboratoriossa vertailtiin esimerkiksi syytetyn ja vainajan allekirjoitusnäytteitä. Niiden perusteella oikeus katsoi todennäköiseksi, että syytetty olisi väärentänyt testamenttiin vainajan ja todistajien allekirjoitukset.Oikeuden mielestä väärennöksen puolesta puhui myös muu asiassa esitetty näyttö. Oikeus ei pitänyt esimerkiksi sitä uskottavana, että testamenttia olisi säilytetty pankissa, koska vainajalla ei ollut tallelokeroa.huomautti myös, että rikosprosessin aikana vastaan tuli vainajan aito testamentti, jonka hän oli laatinut veljensä kanssa 1990-luvun alussa. Tämä testamentti löytyi vain hetkeä ennen oikeudenkäynnin alkua vainajan kotoa, jossa se oli vanhojen asiakirjojen ja sanomalehtien välissä.Oikeus oli sitä mieltä, että mikäli vainaja olisi laadituttanut uuden testamentin, olisi sitä säilytetty samankaltaisessa paikassa. Oikeuden mukaan vainaja olisi kopioinut uuteen testamenttiin myös samankaltaisia lauseita vanhasta testamentista.– (Veljekset) ovat laadituttaneet keskinäisen testamenttinsa oikeudellisella asiantuntijalla. Mikäli (vainaja) olisi halunnut muuttaa aikaisemman testamenttinsa määräyksiä, olisi hän suurella todennäköisyydellä laadituttanut senkin aikaisempaa vastaavalla tavalla tai ainakin kopioinut aikaisemmasta testamentista ilmenevät lauseet soveltuvin osin uuteen testamenttiinsa, oikeus totesi.tuomitsi 62-vuotiaan miehen törkeästä väärennöksestä ja törkeästä petoksen yrityksestä 1 vuoden ja 4 kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja sen lisäksi 60 tunnin yhdyskuntapalveluun.Tuomiossa oli se erikoinen seikka, että oikeus tuomitsi ankarammasta rikoksesta kuin syyttäjä vaati. Syyttäjä syytti miestä nimittäin perusmuotoisesta väärennöksestä ja törkeästä petoksen yrityksestä.– (Mies) on pyrkinyt saamaan (vainajan) koko omaisuuden. Tekoon ei liity lieventäviä seikkoja. Väärennös on myös mainitussa rikoslain kohdassa tarkoitetulla tavalla kokonaisuutena arvostellen törkeä, oikeus perusteli asiaa.Ilomantsilaismies on ilmoittanut tyytymättömyyttä tuomioon, eikä tuomio ole siten lainvoimainen. Oikeus antoi asiassa tuomion viime kuun lopussa.Vainajan perintöä ei ole vielä jaettu, vaan asian selvittely on kesken.On hyvin mahdollista, että perintö menee kokonaisuudessaan vainajan veljelle, sillä heillä oli voimassaoleva keskinäinen testamentti. Sen mukaan ensin kuolleen omaisuus menee kokonaisuudessaan eloon jääneelle.