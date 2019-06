Kotimaa

Katso, miten raju ukkosrintama vyöryy Suomeen – älä tee näitä virheitä ukonilmalla

hikinen kupla on puhkeamaisillaan. Suomeen vyöryneet ukkosrintamat laittavat taivaan paitsi jyrisemään myös välähtelemään: tänään koetaan todennäköisesti kesän tähänastinen salamaennätys eli yli 2000 salamaa vuorokaudessa.Rajusta ukonilmasta on annettu varoituksia Satakuntaan, Pohjanmaan maakuntaan sekä osiin Etelä-Pohjanmaata. Näillä alueilla on odotettavissa myös voimakkaita rankkasateita.Voimakkaita ukkoskuuroja on lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla, Lapin kaakkoisosassa ja mahdollisesti Kainuussa. Myös Sallaan on annettu rajun ukonilman varoitus.Rankkasateiden myötä viemärit ovat koetuksella, sillä vesikertymät voivat olla hyvin suuria: vettä voi sataa jopa 20–30 millimetriä tunnissa. Myös raekuurot ovat mahdollisia.Ukonilman myötä tulevat rankkasateet saavat monet epäilemättä siirtymään suosiolla sisätiloihin. Mikäli joudut kuitenkin olemaan ulkona tai suunnittelet iltapäiväksi ohjelmaa ulos, kannattaa ottaa huomioon muutama asia. Älä tee seuraavia virheitä, niin pysyt turvassa ukonilmalla:Veneilemään, uimaan tai rannalle kannattaa lähteä joku toinen päivä.Ukkosella uiminen on vaarallista, sillä salama hakeutuu veteen ja voi iskeä vedenpintaa ylempänä olevan uimarin päähän. Uimarille voi aiheutua vammoja myös lähettyville iskevästä salamasta.Hajaantunut ja heikentynyt virta voi tainnuttaa uimarin hetkeksi ja aiheuttaa hukkumisen.Salama saattaa iskeytyä veteen myös rannan kautta. Tästä syystä vesirajan reunakaan ei ole turvallinen.Veneilijöiden on syytä hakeutua rantaan heti kun ukkonen näyttää lähestyvän. Purjevene vaatii puolestaan ukkossuojauksen.Usein piknikille suotuisat alueet muodostavat aukean paikan, jossa salama hakeutuu helposti korkeampaan kohteeseen – puuhun, pensaaseen, penkkiin tai ihmiseen. Taivasalla ei kannata siis mennä puun tai muun korkean kohteen alle suojaan.Salama ei aina iske alueen korkeimpaan kohtaan, esimerkiksi talon katolle tai puuhun, vaan se voi myös ohjautua sivusuunnassa talon seinään tai parvekkeelle. Terassit, joissa on esimerkiksi metalliset rakenteet tai pihakalusteet eivät myöskään ole turvallisia.Sateenvarjo voi toimia ukkosenjohdattimena, ja huonolla tuurilla salama voi kulkeutua sateenvarjosta ihmiseen.Pyörä tai moottoripyörä on talutettunakin vaarallinen. Niiden metallinen rakenne vetää salamoita puoleensa. Kumipyörillä ei ole suojauksen kannalta merkitystä, sillä salama, joka tulee pilvestä muutaman kilometrin matkan, on tarpeeksi voimakas myös menemään 10 cm renkaan pintaa pitkin maahan.Lähde: Ilmatieteen laitos