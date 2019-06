Kotimaa

Poliisi tutkii ympäristön turmelemista Lappeenrannassa – Satamaan ilmestyi öljymäinen lautta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Metsä Fibre Oy:n satamassa Lappeenrannassa havaittiin torstaiaamuna veden pinnalla öljymäinen lautta, Kaakkois-Suomen poliisilaitos kertoo tiedotteessaan.Asiasta tehtiin ilmoitus hätäkeskukseen ja pelastuslaitos rajasi alueen öljypuomein.Kaakkois-Suomen poliisilaitos on aloittanut esitutkinnan öljymäisen aineen joutumisesta vesistöön.Asiasta on kirjattu rikosilmoitus rikosnimikkeellä törkeä ympäristön turmeleminen. Poliisi on suorittanut tapahtumapaikalla teknistä tutkintaa ja tapauksen johdosta tullaan kuulustelemaan useita henkilöitä.Tapahtumat ajoittuvat samaan ajankohtaan kun satamaan oltiin tuomassa puutavaraa hinaajalla. Poliisi pyrkii selvittämään, mikä osuus aluksella on tapahtumien kulkuun. Alustavien tutkimusten perusteella ei ole todennäköistä, että aine olisi peräsin tehdasprosessista.