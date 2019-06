Kotimaa

Pirkka-niksien isä paljastaa parhaimmat hellevinkit – ja kielletyn X-Files-niksin: ”Onkohan tuo tosissaan”

Kielletyt niksit suosittuja





Niksologin omat helleniksit





Saat tervetullutta suojaa auringolta ja viilennystä helteeseen, kun kostutat vauvan housuvaipan kylmällä vedellä ja vedät sen pipon tavoin päähäsi. (6–7/ 2015)

Hellevauvan helpotukseksi kastele harso vedessä, puserra se kuivaksi ja kiinnitä pyykkipojilla vaunun aukkoon. Toimii sekä "ilmastointilaitteena" että hyttyssuojana. (6–7/ 1996)

Hiostaako aurinko kitkiessä? Vai pelkäätkö auringonpistosta? Oivan ja omaperäisen hellehatun saat oman puutarhan raparperinlehdistä. Kokojakin löytyy jokaiselle. (6–7/ 2005)

Nainen! Jos helteet käyvät hermoille, laita geelitäytteiset rintaliivit toviksi pakastimeen. Takaisin otettaessa saat niistä hyvän viilentimen. (8/ 2009)

Valuuko hiki silmiin pyöräillessä tai kotitarvemetsurin hommissa? Sujauta naisten terveysside otsan ja kypärän pannan väliin, imupuoli otsaa vasten. Toimii takuuvarmasti ja on huomaamaton. (8/ 2008)

Metsätöissä hiki valuu kypärän alta silmille. Kiinnitä pikkuhousunsuoja kypärän otsapantaan, niin hiki imeytyy siihen. Testattu ja toimii. (5/ 2011)

Laitan kuntosalilla päähäni vanhat sukkahousut. Hiki ei valu silmille ja materiaali hengittää erinomaisesti. Ote painoista pysyy lujana, kun kädet voi pyyhkäistä lahkeisiin. Sukkikset auttavat myös loppuvenytyksissä. (6–7/ 2006)

Tee päänreikä pussilakanaan, niin saat kätevän hellevaatteen uimarannalle. Sen suojissa voit vaihtaa uima-asun ja sen päällä eväät säästyvät hiekalta. (6–7/ 2012)

Vanhoista sukista saat varresta leikkaamalla trendikkäät hikirannekkeet. Varvassukista voit tehdä kymmenen huippumuodikasta sormihikinauhaa! (8/ 2005)

Helteisellä heinäpellolla eivät lenkkarit ole paras vaihtoehto, vaan tavalliset huopatossut. Uskomatonta, mutta totta: ne ovat todella viileät. Eivätkä ruohonkorret pistele. (6–7/ 1993)

Jos sinulla on jalkahikiongelmia, voisit kokeilla seuraavaa konstia. Käytä kesällä kengissä muutama kuukausi koivunlehtiä. Se poistaa jalkahien. (6–7/ 2001)

Hikiset kengät voi raikastaa kahvilla. Mittaa suodatinpusseihin vajaat teelusikalliset kahvijauhoja ja laita pussit kenkiin. Työpäivän jälkeen kenkä haisee tuoreelta kahvilta. Pussi ja kahvi kestävät kengässä hyvin muutaman päivän. (8/ 2010)

Kesäkuumalla on tärkeää, että lemmikeillä on raikasta juotavaa. Jäädytä muovikulhollinen vettä, vie jääpala aamulla juomapaikkaan ja lisää hieman vettä. Vähitellen sulava jää pitää veden raikkaana. (6–7/ 2008)

Kun ostat pakastetaikinan kaupasta ja menet autolla kotiin, istu kotimatkalla sen päälle. Taikina sulaa leivontakuntoon ilman erillistä sulatusta. Voit vielä nopeuttaa sulatusta istuinlämmittimellä. Kesähelteellä toimii viilentäjänäkin. (6–7/ 2007)

Miten sulattaa pakastin kesäkuumalla? Kääri ruoka sulatuksen ajaksi laadukkaaseen makuupussiin, jossa tarkenee 20 asteen pakkasellakin. (8/ 2011)

Viini pysyy helteelläkin viileänä, kun kastelet villasukan ja laitat pullon sen sisään. Kuivuva sukka haihduttaa lämpöä. (6–7/ 2008)

Helpotusta helteeseen! Tee lempimehustasi jääpaloja tai mehujäätä, voit halutessasi käyttää myös valmiita kaupan tikkuja. Sujauta ne sukkahousujen jalkaosan sisälle ja sukkahousut päähän. Näin voit vapauttaa kätesi muihin askareihin ja aina kun haluat maistaa raikastavaa mehujäätä, voit napata sukkahousujen pään näppärästi suuhusi. Kokeneemmat voivat yrittää heilauttaa herkun pään liikkeellä, ilman käsiä, suuhunsa. Hauska peli koko perheelle!

Helppo ja hauska koko perheen viilennyskeino helteeseen: Täytä sukkahousut jääpaloilla ja laita ne päähäsi. Toimii.