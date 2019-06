Kotimaa

130-senttiset lapset tuhosivat autoja Kirkkonummella – Poliisi pyytää havaintoja

Länsi-Uudenmaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Edellä kuvattujen

Rikoskomisario

poliisi tutkii Kirkkonummella kuluneella viikolla tapahtuneita vahingontekoja. Tapauksille yhteistä on se, että tekijät ovat nuoria, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi tiedotteessaan.Keskiviikkona 5.6. poliisi sai ilmoituksen, jonka mukaan Veturitallintiellä parkissa olleen auton tuulilasi oli rikottu. Ajoneuvon ikkunassa oli havaittavissa kolme iskun jälkeä, jotka ovat todennäköisesti tulleet kiven iskuista.Torstaina 6.6. poliisi sai ilmoituksen yhteensä kolmesta autoon kohdistuneesta vahingonteosta. Wiikintiellä rikottiin yksityishenkilön auton oven lasi. Silminnäkijän havainnon mukaan epäillyt tekijät ovat arviolta ala-asteikäisiä poikia, jotka rikkoivat lasin heittämällä kiviä.Topparoikassa nähtiin kahden pojan heittävän kiviä kohti parkkeerattua autoa. Auton tuulilasiin tuli iskuja, ja lisäksi sen etukulmaan tuli muutaman sentin naarmu.Veturitallintiellä henkilöauton takaluukun ikkunalasi oli rikottu kivellä heittämällä. Kivi jäi autoon sisälle. Myös auton vasemman takaoven ikkunaa oli yritetty rikkoa, ja tästä oli jäänyt jälki. Veturitallintiellä myös pakettiauto oli saanut kolhuja tuulilasiin ja konepeltiin todennäköisesti kivien vauroittamana.tapausten lisäksi Kirkkonummen juna-aseman alueella on hajotettu lähiaikoina useita auton ikkunoita kiviä heittämällä. Lisäksi torstain ja perjantain välisenä yönä kolmen pojan kerrottiin heitelleen junaradalta kiviä kohti läheisen kaupan ikkunaa.Torstaina nähdyt pojat ovat poliisin tiedotteen mukaan noin 130 senttimetriä pitkiä. Heistä toisella oli päällään sortsit sekä punainen t-paita, jossa oli valkoista. Toisella pojista oli kelta-harmaa t-paita leveillä raidoilla. Länsi-Uudenmaan poliisi toivoo havaintoja kaikista vahingonteoista numeroon 0295 438 050.toteaa poliisin tiedotteessa, että on hyvin mahdollista, että rikosilmoituksia vastaavista vahingonteoista tulee lisää, kun autonomistajat tarkastavat autojaan. Koteihin Kangas lähettää yhden toiveen.– Kannustan vanhempia neuvomaan jälkikasvuaan, että vaikka kivien heittelyn kaltainen lysti voi hetken huumassa tuntua hauskalta keppostelulta, voivat seuraukset olla kalliita maksaa niin vahingonkärsijöille kuin tekijöille itselleen.Hän muistuttaa, että vahingonkorvausvastuulle ei ole Suomessa ikärajaa, vaan myös alle 15-vuotiaat voivat olla vahingonkorvausvastuussa.