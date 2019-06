Brittiläiset ammattisotilaat kohtasivat ilkeän yllätyksen suomalaisessa metsässä – lääkintämiestä tarvittiin apuun

Kotimaa

Suomen kesä yllätti Britannian armeijan ammattisotilaat – sääsket purivat lääkärihoitoa vaatineet vammat

Brittiarmeijan jalkaväkikomppania on ollut viime päivinä mukana Kaartin jääkärirykmentin Sapeli 19 -loppusotaharjoituksessa. Kyseessä on historiallinen harjoitus, sillä tämä on ensimmäinen kerta, kun brittijalkaväkeä harjoittelee Suomessa.

Suomen-visiitti

Katso yllä olevalta videolta, miltä brittien kopterikeikka näytti.

