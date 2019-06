Kotimaa

Iltapäivän rysäys rikkoo salamaennätykset ja tuo rajut sateet – mutta huomisesta tulee vieläkin pahempi

Punkan

perjantaina keskipäivän tienoilla ukkoset rysähtävät Suomeen. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Ari-Juhani Punkan https://www.is.fi/haku/?query=ari-juhani+punkan mukaan tänään koetaan todennäköisesti kesän tähänastinen salamaennätys eli yli 2000 salamaa vuorokaudessa.– Keskipäivästä lähtien noin kuutisen tuntia on aktiivisempaa aikaa. Se on sellainen iltapäivän rysäys, Punkka kuvailee.Erityisen paljon voimakkaat sade- ja ukkoskuurot kurittavat Satakunnan pohjoisosia ja Pohjanmaan maakuntaa sekä osittain Etelä-Pohjanmaata. Alueille on annettu myös rajun ukonilman varoitus.– Siltä alueelta kosteamman ilman vyöhyke yltää kohti Päijännettä ja Saimaata, Punkka sanoo.Toinen voimakkaiden ukkoskuurojen alue velloo Pohjois-Pohjanmaalla, Lapin kaakkoisosassa ja mahdollisesti Kainuussa. Myös Sallaan on annettu rajun ukonilman varoitus.– Näillä kahdella vyöhykkeellä on odotettavissa rapsakoita kuuroja ja salamointia ja runsasta sadetta.Punkka kertoo, että kyseisten vyöhykkeiden väliin asettuu hieman aurinkoisempi ja poutaisempi alue, jossa ei päivän aikana sada mitään.– Siellä on vain hellettä ja auringonpaistetta.mukaan raekuurot ovat tänään mahdollisia, mutta suurempana ongelmana hän pitää rajuja sadekertymiä. Vettä voi tulla 20–30 millimetriä tunnissa tai jopa puolessa tunnissa.– Jos oikein rankka kuuro osuu taajama-alueelle, se saattaa aiheuttaa tulvim

ista. Jos kahden sentin vesikerros tulee lyhyessä ajassa, siinä on viemäriverkostot koetuksella.Vesikertymät ovat suuria, sillä päivän ukkoskuurot ovat hidasliikkeisiä.– Ne liikkuvat hitaasti pohjoista tai koillista kohti, mutta liikkuminen on niin hidasta, että ne ehtivät yhdelle paikalle pudottaa vettä sen 20–30 millimetriä tunnissa.Illalla kello kuuden jälkeen tilanne alkaa rauhoittua, ja yöllä Suomessa on laajalti poutaista.Huomenna ukkosalue on vielä tämänpäiväistäkin laajempi.– Huominen päivä on sitten sellainen, että salamaennätyksestä mennään heittämällä yli.