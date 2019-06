Kotimaa

Liikenneonnettomuus Lahdenväylällä – koko tie pohjoiseen poikki

Liikenneonnettomuus Lahdenväylällä – koko tie pohjoiseen poikki 7.6. 6:46

Helsinki–Lahti moottoritiellä rekka on kaatunut kyljelleen.

Nelostiellä on tapahtunut tieliikenneonnettomuus aikaisin aamulla. Kello 5:30 Lahdenväylällä Mäntsälän pohjoisen liittymän pohjoispuolella kaatui rekka kyljelleen keskelle kahta kaistaa.



Molemmat kaistat pohjoisen suuntaan on suljettu. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin mukaan kaistat pysyvät suljettuina ainakin kello 8:30 asti, sillä paikalle odotellaan parhaillaan nosturia. Poliisi on järjestänyt onnettomuuspaikalle kiertotien.



Ajoneuvon kuljettaja on viety sairaalahoitoon.



Juttua täydennetty kauttaaltaan kello 7:20.