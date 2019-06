Kotimaa

Liikenneonnettomuus Lahdenväylällä – koko tie pohjoiseen poikki

Helsinki–Lahti moottoritiellä rekka on kaatunut kyljelleen.

Nelostiellä on tapahtunut tieliikenneonnettomuus aikaisin aamulla. Kello 5:30 Lahdenväylällä Mäntsälän pohjoisen liittymän pohjoispuolella kaatui rekka kyljelleen.



Molemmat kaistat pohjoisen suuntaan on suljettu. Rekkakuski on viety sairaalahoitoon.