Mies sanoi uimahousujensa pudonneen lapsen edessä vahingossa – tapausta puitu jo yli kolme vuotta

Tuomio: 5 kuukautta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

uimahallin tapahtumista on kaksi eri versiota.Ensimmäinen versio on uima-altaassa sukellelleen 12-vuotiaan versio. Lapsen mukaan hän oli isossa uima-altaassa kahdestaan ennestään tuntemattoman, päälle neljäkymppisen miehen kanssa.Lapsi oli sukeltanut. Kun hän oli nousemassa pintaan, altaassa ollut mies vetäisi kaksin käsin uimahousunsa alas, tarrasi penikseensä, pyöritteli sitä ja nauroi.Lapsi nousi pois uima-altaasta ja meni kertomaan asiasta huoltajalleen.Miehen versio on seuraavanlainen: hän oli uima-altaassa tekemässä vesivoimisteluliikkeitä, kun hänen uimahousunsa putosivat vahingossa.Hän ei nähnyt lasta altaassa, eikä missään nimessä näytellyt sukuelintään tarkoituksella.Juttu tuli vireille oikeuteen yli kolme vuotta sitten, tarkemmin huhtikuussa 2016.Pitkään kestänyttä oikeusprosessia selittää se, että Turun hovioikeus kertaalleen epäsi mieheltä jatkokäsittelyluvan.Alkujaan mies sai Varsinais-Suomen käräjäoikeudelta viiden kuukauden tuomion lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mies valitti tuomiostaan, mutta Turun hovioikeus ei antanut asiassa jatkokäsittelylupaa.Korkein oikeus kuitenkin katsoi syyskuussa 2018, että miehelle olisi pitänyt myöntää jatkokäsittelylupa. Tapauksen näyttö kuitenkin perustui keskeisesti lapsen esitutkinnassa antamaan kertomukseen.Juttu palautui hovioikeuden käsiteltäväksi. Nyt kesäkuussa hovioikeus katsoi, ettei käräjäoikeuden antamaa viiden kuukauden tuomiota ole syytä muuttaa.Hovioikeus piti epäuskottavana, etteikö 12-vuotias olisi ymmärtänyt sitä, jos miehen uimahousut olisivat pudonneet vahingossa. Lapsella oli uimalasit, joten hovioikeuden mukaan hän on nähnyt sukeltaessaankin hyvin, mitä mies tekee.– Vaikka vaihtoehtoinen tapahtumakulku uimahousujen putoamisesta vahingossa on sinänsä mahdollinen, se on edellä todetut seikat huomioon ottaen niin epätodennäköinen, ettei miehen syyllisyydestä ole jäänyt varteenotettavaa epäilyä, perustelee hovioikeus.Mies voi hakea valituslupaa vielä korkeimmalta oikeudelta.