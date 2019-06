Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Joku loukkaantuu kuitenkin

Identiteettipolitiikka on uusi musta, ja se muuttuu koko ajan mustemmaksi.

Se on ymmärrettävää. Alla on bensa- tai dieselkäyttöinen peniksenjatke. Tunneli on symboli liian monelle asialle. Kauppamatka voi helposti päätyä siihen, että osallistuit juuri Nissan Micrallasi symboliseen joukkoraiskaukseen. Paras ajaa kiertotietä, ettei kukaan loukkaannu.Turun Ruisrock antoi alkuviikosta yliyritteliään esimerkin aliyrittämisestä twiitillään, jossa luki ”voi poika- ja tyttöoletetut” viittauksena siihen, että elämme ajassa, jossa joku loukkaantuu, jos käyttää ilmaisua ”Voi pojat!”.Turhaan yrittivät. Joku loukkaantuu kuitenkin, koska vapaa-aikaongelmaiset lukevat mieluummin omia ajatuksiaan Twitteristä kuin kirjoja.Ensin loukkaannuttiin siitä, kuinka joku voi käyttää humoristisessa merkityksessä ”oletettu”-ilmaisua, vaikka sen luonne on sellaisessa kielellisessä jäykkyydessä, että siihen on vaikea olla suhtautumatta muuten kuin humoristisesti. Seuraavaksi Ruisrockia verrattiin yhdysvaltalaiseen altrightiin ja vaadittiin Ruisrockilta selitystä, koska Ruisrockia ei voi vaatia irtisanoutumaan.Tässä vaiheessa muutkin olivat ehtineet paikalle. Ne, jotka saavat lämpöä maailmaansa pilkkaamalla seksuaalivähemmistöjä, pilkkasivat seksuaalivähemmistöjä, keskustelu levisi muihinkin sosiaalisen median kanaviin, kaikki raivosivat toisilleen. Lopulta Ruisrock pyysi anteeksi tekstillä, jossa käytettiin sanoja ”yhdenvertaisuus” sekä ”tasa-arvo” ja poisti twiittiketjun, mistä varmasti joku loukkaantui.Identiteettipolitiikka on uusi musta, ja se muuttuu koko ajan mustemmaksi.Identiteettipolitiikassa yhteiskunnan tilalle on tullut yksilö, joka etsii ja määrittelee itseään uudelleen ja uudelleen suhteessa seksuaalisuuteen, sukupuoli-identiteettiin, ruokaan, kulttuuriin jne. Tämä sopii mainiosti yhteiskunnalle, koska siellähän riitelevät keskenään siitä, kuka loukkasi taas ketäkin ja vaativat irtisanomisia, anteeksipyyntöjä, uskottavaa katumista ja selityksiä.Politiikkaa kohtaan ei esitetä kovin vaativia tai kalliiksi tulevia muutosehdotuksia, kun kielikin on muuttunut yhteiskunnallisesta psykologiseksi, jossa toisin ajattelevalla on fobioita, joista itse saa traumoja, joiden kanssa etsitään turvapaikkaa.Identiteettipolitiikassa on paljon hyvääkin, mutta siinä vaiheessa, kun rock-festivaali joutuu pyytelemään anteeksi epäonnistunutta huumoriaan, kaikilla olisi helpompaa, jos otettaisiin pakkotyö käyttöön niille, jotka viettävät yli 20 minuuttia vuorokaudessa etsimässä Twitterissä tunnetiloja.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.