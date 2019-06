Kotimaa

Suomi joutuu nostamaan hiilinielutavoitetta – Luke korjasi lukujaan

6.6. 12:15

Suomi joutuu nostamaan metsien hiilinielutavoitettaan, kertoo Luonnonvarakeskus (Luke).

Luke tarkensi aiempia lukemiaan noin kolme miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia alaspäin vertailukaudella 2000–2009.



Hiilidioksidiekvivalentti on luku, jossa kaikenlaiset päästöt on muunnettu hiilidioksidiksi.



Tarkennettu vertailutaso on 38 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia puutuotteet mukaan lukien. Vuosien 2021–2025 hiilinielun kokoa tullaan vertaamaan vuosien 2000–2009 tasoon.