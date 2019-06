Kotimaa

Miehelle syyte taksinkuljettajan törkeästä ryöstöstä Joensuussa 6.6. 11:47

Parikymppinen mies on saanut syytteet Joensuun viime syyskuun epäillystä taksiryöstöstä.

Syyttäjä kertoo, että syytteet on nostettu laittomasta uhkauksesta, törkeästä ryöstöstä ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.



Poliisi on aiemmin kertonut, että kontiolahtelaismies oli ennen taksiin nousemista uhannut teräaseella ikätoveriaan asunnossa. Mies nousi Kontiolahdella asunnon pihalta taksiin, jossa hänen epäillään ottaneen esiin teräaseen. Mies vaati kuljettajalta puhelimia ja yritti poliisin mukaan lyödä taksia kuljettanutta naista veitsellä.



Tilanne päättyi bussipysäkille Joensuussa, jossa kuljettaja juoksi ulos autosta ja poliisi ampui epäiltyä ylävartaloon tämän lähestyttyä teräase kädessään poliisia. Syyttäjä on arvioinut poliisin toimineen oikein.



Tapausta puidaan Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa lokakuussa.