Seurakunta tuplaa vuokrat – asukasyhdistyksen puheenjohtaja: Eläkkeet eivät riitä vastikkeeseen ja asuntojen arvo syöksyy

Kotimaa

Seurakunta tuplaa vuokrat – asukasyhdistyksen puheenjohtaja: Eläkkeet eivät riitä vastikkeeseen ja asuntojen a

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lehtisaaren





Sadeniemen





Sadeniemi





Vantaan seurakunnan tehtävä tukea vantaalaisia

Turunen





Oikeuskäsittely jatkuu