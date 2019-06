Kotimaa

Esitutkinta valmis: 4 ryöstäjää pysäyttänyttä 81-vuotiasta ”teräsvaaria” epäillään tapon yrityksestä

Sisälle menneitä epäillään mm. törkeästä ryöstöstä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ulkopuolelle jääneitä epäillään ampuma-aserikoksesta ja törkeästä varkaudesta

Ryöstäjät pysäyttänyttä 81-vuotiasta epäillään tapon yrityksestä