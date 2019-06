Kotimaa

EK:n Häkämies kauhistelee: Menossa on Sammon ryöstö – hallitus rahoittaa vaali­lupauksensa kruunun­jalokivien

Suomi perustaa 4 uutta suurlähetystöä. Hintalappu yli 20 miljoonaa.

Suomen rajojen tekniseen valvontaan lisärahoitusta 25 miljoonaa.

Liikenneväylien ylläpitoon 41 miljoonaa.

Maakuntien elinkeinotoimintaan 30 miljoonaa.

Maatalouden eläintalouteen 5 miljoonaa.

Biotalouteen, muun muassa lannan kierrätykseen 35 miljoonaa.

Sosiaaliturvan ikäohjelmaan 15 miljoonaa.

Ilmaiseen ehkäisyyn 10 miljoonaa.

Päihdeäideille 9 miljoonaa.

Lomituksen ict-järjestelmään 3 miljoonaa.

Suolistosyöpien seulontaohjelma 10 miljoonaa.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma 41 miljoonaa.

