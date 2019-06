Mies oli toistuvasti suojaamattomassa yhdynnässä 14-vuotiaan tytön kanssa, joka tuli raskaaksi – hovioikeuden mukaan kyseessä ei ollut törkeä hyväksikäyttö

Kotimaa

Mies oli toistuvasti suojaamattomassa yhdynnässä 14-vuotiaan tytön kanssa, joka tuli raskaaksi – hovioikeuden

”Törkeyttä vastaan puhui se, että äiti hyväksyi suhteen”

Helsingin hovioikeus on lieventänyt 33-vuotiaan miehen seksuaalirikostuomiota sillä perusteella, että hänen katsottiin seurustelleen uhrin kanssa. Mies oli tekojen alkaessa 29-vuotias ja tyttö 14. Oikeuden mukaan suojaamattomia yhdyntöjä oli useita, ja niiden seurauksena tyttö tuli raskaaksi 15-vuotiaana.– Kysymyksessä olevassa asiassa ei ole juurikaan seikkoja, joiden perusteella tekoa tulisi pitää kokonaisuutena arvostellen törkeänä, hovioikeus totesi tiistaina antamassaan tuomiossa.Mies ja tyttö tutustuivat vuonna 2015 deittisivustolla, jolla tyttö oli ilmoittanut iäkseen 19. He tapasivat muutama päivä viestittelyn alkamisen jälkeen miehen asunnolla. Mies oli suojaamattomassa yhdynnässä tyttöön jo ensimmäisellä tapaamiskerralla, ja yhdynnät jatkuivat noin neljän kuukauden ajan. Tyttö kertoi halunneensa käyttää ehkäisyä, mutta mies ei sitä halunnut.Tytön mukaan hän kertoi oikean ikänsä miehelle puhelimessa ennen ensimmäistä tapaamista. Mies oli myös vieraillut tytön 15-vuotissyntymäpäivillä ja tavannut tytön äidin. Äiti kertoi oikeudessa suhtautuneensa suhteeseen ensin negatiivisesti, mutta sallineensa sen myöhemmin. Äiti kertoi, ettei tiennyt 16 vuoden suojaikärajasta.Hovioikeus katsoi, että mies syyllistyi perusmuotoiseen lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, ja tuomitsi hänet vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.– Miehen on katsottava olleen tahallisuuden edellyttämällä tavalla tietoinen siitä, että asianomistaja on ollut tekoaikana kuuttatoista vuotta nuorempi, oikeus toteaa.Hovioikeus kuitenkin katsoi, että tytön ja miehen välillä oli ”aito seurustelusuhde” ja että miehen rikos ei ollut törkeä. Oikeuden mukaan mies ei painostanut tyttöä seksiin, vaikkakin totesi hänen suhtautuneen välinpitämättömästi ehkäisyyn.– Erityisesti teon kokonaistörkeyttä vastaan puhuu se, että seurustelu on ollut aitoa ja yhdessäolo on tapahtunut myös asianomistajan äidin tietoisuudessa ja hyväksymänä.Hovi kiinnitti huomiota myös siihen, että mies oli raskauden toteamisen jälkeen halunnut ylläpitää suhdetta tytön kanssa.Toisin kuin hovioikeus, käräjäoikeus piti miehen toimintaa törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä.– Ottaen huomioon teon kesto, suojaamattomien yhdyntöjen suuri määrä, asianomistajan raskaaksi tuleminen sekä vastaajan ja asianomistajan 14 vuoden ikäero käräjäoikeus katsoo, että vastaajan menettely on arvioitava myös kokonaisuutena arvostellen törkeäksi, käräjäoikeus totesi vuoden 2017 joulukuussa antamassaan tuomiossa.Käräjillä mies oli tuomittu puolentoista vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.