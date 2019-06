Kaksi arvokasta ravihevosta kuoli myrskyssä Ruotsin-laivalla – kuljettamisesta vastanneelle miehelle ehdollista

Kotimaa

Kaksi arvokasta ravihevosta kuoli myrskyssä Ruotsin-laivalla – kuljettamisesta vastanneelle miehelle ehdollist

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaksi ravihevosta kuoli tammikuussa 2017 Suomesta Ruotsiin olleen laivamatkan aikana. Helsingin käräjäoikeus on tänään tuominnut kuljetuksista vastanneen miehen 60 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Mies määrättiin lisäksi korvaamaan hevosten omistajille yhteensä 50 000 euroa.Tuomion mukaan hevoset olivat kaatuneet kovassa merenkäynnissä. Kuolemaan oli johtanut tukehtuminen ja nesteen kertyminen hengitysteihin.Molemmat kuolleista hevosista olivat matkalla Göteborgiin suomalaisen ravivalmentajan valmennukseen. Kuljetettavana olleet hevoset olivat Pine Crown Girl sekä Euphoria Diablo. Hevoset oli otettu kuljetettavaksi Tampereelta ja Vihdistä.Syyttäjä vaati hevosia kuljettaneelle miehelle, toiselle ravivalmentajalle, rangaistusta eläinsuojelurikoksesta ja eläinkuljetusrikkomuksesta tai toissijaisesti eläinsuojelurikkomuksesta ja eläinkuljetusrikkomuksesta.IS kertoi aiemmin, että syyttäjän mukaan mies oli muun muassa rikkonut vaatimuksia eläinten hyvästä ja terveyttä ylläpitävästä kohtelusta sekä siitä, että eläimiä on kuljetettava ainoastaan olosuhteissa, jotka eivät saa aiheuttaa eläimille loukkaantumista tai tarpeetonta kärsimystä. Syytteen mukaan hän on myös laiminlyönyt huolehtimisen kuljetuksen aikana sairastuvan tai loukkaantuvan eläimen eristämisestä, ensiavusta ja lääkinnällisestä hoidosta.Epäilty oli toteuttanut hevosten kuljetukseen sisältyvän merimatkan Helsingistä Tukholmaan, vaikka jo etukäteen on ollut odotettavissa voimakasta myrskyä. Syyttäjän mukaan mies ei ole merimatkaa varten tai sen aikana huomioinut merikuljetusta ja myrskyä hevosten hyvinvoinnin ja tarvittavan hoidon kannalta.Hevoset ovat olleet merimatkan aikana kuljetusajoneuvossa autokannella. Haastehakemuksessa sanotaan, että niiden olosuhteiden ja voinnin seurannasta, tarvittavan hoidon arvioinnista sekä asianmukaisesta hoidosta ei matkan aikana huolehdittu.Haastehakemuksen mukaan hevosten luona ei ole käyty matkan aikana tai ainakaan noin klo 17.30 jälkeen, eikä niillä ole ollut huolenpitoa merimatkalla. Tukholmaan saavuttaessa hevosten on todettu kuolleen matkan aikana.Merikuljetuksesta ja myrskystä on aiheutunut hevosille muun muassa stressiä, paniikkia, runsasta hikoilua, nesteen kertymistä keuhkoihin ja henkitorveen, voimakas keuhkoödeema sekä verenkiertovajaus.Hevoset ovat matkan aikana myös kaatuneet osin toistensa päälle. Hevoset kuolivat lopulta sisäiseen hukkumiseen ja tukehtumiseen.