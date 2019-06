Kotimaa

Pihakoivu pysäytti käsistä karanneen auton Vantaalla – oli törmätä omakotitaloon

ylinopeutta ajanut auto on törmännyt omakotitalon pihan suureen pihakoivuun ja kolme ihmistä on joutunut sairaalaan.Päivystävä palomestari kertoo, että auto oli suistunut t-risteyksestä puuhun alueella, jossa on 30 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Palomestarin mukaan auto meni lunastuskuntoon, joten auton nopeus ei ole ollut rajoituksenmukainen.Autossa oli kolme keski-ikäistä miestä, mutta palomestarilla ei ole tietoa heidän kunnostaan.Palomestarin mukaan auto olisi törmännyt omakotitaloon, ellei puu olisi ollut pysäyttämässä autoa.Pelastuslaitos sai ilmoituksen törmäyksestä Vantaan Joukontiellä hieman ennen kuutta aamulla.