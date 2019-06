Kotimaa

Helleputki alkaa – tänään 27 astetta, torstaina hätyytellään jo 30 asteen rajaa

Maan eteläosassa sää on laajalti aurinkoinen. Keskiosassa maata pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutainen. Etelässä paikalliset kuurosateet ovat kuitenkin mahdollisia. Pohjoisosassa pilvisyys on runsaampaa ja etenkin Pohjois-Lapissa tulee paikoin kuurosateita. Tuuli on laajalti heikkoa, mutta maan länsiosassa lounaistuuli on paikoin kohtalaista.Päivälämpötila on maan eteläosassa 25 – 27 astetta, keskiosassa 22 – 26 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 18 – 22 astetta, Etelä- ja Keski-Lapissa 17 – 20 astetta ja Pohjois-Lapissa 14 - 17 astetta.Torstaina sää on laajalti aurinkoinen, Pohjois-Suomessa pilvisyys vaihtelee. Kuurosateita ukkosineen tulee etenkin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta myös Pohjois- ja Itä-Lapissa tulee paikallisia kuurosateita. Lounaanpuoleinen tuuli on kohtalaista.Päivälämpötila nousee laajalti 25 - 30 asteeseen, Pohjois-Suomessa 20 – 25 asteeseen ja Pohjois-Lapissa 15 - 20 asteeseen.Perjantaina etelänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja sää on suuressa osassa maata aurinkoinen. Maan länsiosassa, Koillismaalla ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Lapissa pilvisyys paikoin vaihtelee ja tulee ukkoskuuroja.Päivälämpötila on 24 – 28 astetta, Pohjois-Lapissa paikoin 17 - 20 astetta.