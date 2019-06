Kotimaa

Tupakka-askin hintaa aiotaan nostaa 1,80€ – katso, miten hurjan summan säästät lopettamalla jo 1 kk:ssa

Arkinen tapa on tuoreen hallitusohjelman mukaan pian kalliimpi. Tupakkaveroa korotettiin 200 miljoonalla eurolla.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy