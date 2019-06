Töölön tapaturma-asema alkoi pitää tukkimiehen kirjanpitoa sähköpotkulautojen turmista – ylilääkäriltä kolkko ennustus

Kotimaa

Töölön tapaturma-asema alkoi pitää tukkimiehen kirjanpitoa sähköpotkulautojen turmista – ylilääkäriltä kolkko

Helsingin poliisi kysyy – ja vastaa: Seitsemän seikkaa sähköpotkulaudoista

Tuli kesä 2019, ja Helsinki oli äkkiä täynnä vuokrattavia sähköpotkulautoja.Niitä tulee vastaan kaikkialla, ja hylättyjä yksilöitä näkee joka paikassa.Ilmiö on havaittu Töölön tapaturma-asemalla.– Aloitimme viime viikolla tukkimiehen kirjanpidon, kertoo ylilääkäri Kaisa Virtanen https://www.is.fi/haku/?query=kaisa+virtanen – Havahduimme siihen, että potilaita alkoi tulla, mutta heille ei ollut omaa koodia kuten polkupyöräturmille tai rullaluistelijoille.Tukkimiehen kirjanpitoon kertyi heti ensimmäisen viikon aikana kuusi merkintää.– Pintaruhjeita ja jalkojen ja käsien murtumia, Virtanen kuvailee vammakirjoa.– Päävammoja odotellessa, Virtanen lisää kolkosti.– Heillä ei taida olla tapana käyttää kypärää.Sähköpotkulautojen alle jääneitä jalankulkijoita ei ole vielä vastaanotolla nähty.– Nämä ovat kaikki olleet kuskeja, Virtanen sanoo.Urbaanin legendan mukaan potkulautailijat ovat maailman sivu olleet alttiimpia menettämään etuhampaansa kuin polkupyöräilijät. Virtasen mukaan asiassa on perää vain toinen puoli.– Samalla tavalla ne hampaat lähtevät, jos menee polkupyörällä turvalleen. Kypärä ei silloin suojaa.raportoi Helsingin kaduille ilmestyneestä uudesta kulkuvälineestä alunperin jo vuonna 1899. Sen oli nähty ”kiitävän hyvää vauhtia kaupungin kaduilla” herättäen yleisön keskuudessa uteliasta mielenkiintoa.Kyseessä oli auto.Tasan 120 vuotta myöhemmin Helsingin kaduilla nähtiin kiitävän uudenlaisia kulkuvälineitä. Ensin muutamia, sitten kymmeniä, satoja... Niitä sikisi kuin sieniä sateella.Baanalla sähköpotkulautoja saattaa jo tulla vastaan enemmän kuin jalankulkijoita ja pyöräilijöitä yhteensä.Hylättyjä sähköpotkulautoja seisoo tai lojuu pitkin seinustoja ja tienvarsia. Potkulautoja vuokraavat yritykset keräävät ne yöllä talteen ja lataavat uutta käyttöä varten.Helsingin katukuva on lyhyessä ajassa mullistunut. Se on kuin tieteiselokuvasta. Ihmiset kiitävät äänettömästi eteenpäin.Osa jalankulkijoista pelkää.auto oli keksitty, sekin herätti aluksi pelkoa. Liikkuvan auton edessä piti kävellä henkilö varoittamassa merkinantolipulla vastaantulijoita ja samaan suuntaan kulkijoita.Sähköpotkulaudoilta tätä ei ole edellytetty.Ensimmäisten henkilövahinkoja vaatineiden liikenneonnettomuuksien jälkeen autojen vaarallisuutta dramatisoitiin. Sama on tapahtunut nyt Ruotsissa, jossa viranomaiset pohtivat toimenpiteitä sähköpotkulautailun hillitsemiseksi.Helsingborgissa sattui viime torstaina vakava sähköpotkulautaturma, kun 27-vuotias mies törmäsi Voi-yritykseltä vuokratulla sähköpotkulaudalla alamäen alapäässä autoon ja kuoli.Ruotsissa on vuoden sisällä tapahtunut 40 sähköpotkulautojen onnettomuutta, kun niitä aikaisemmin kirjattiin vain 10–15 vuodessa.on vielä toistaiseksi neitseellistä maastoa, mitä tulee vakaviin turmiin.– Tämä ei ole vielä iskenyt akuutisti päälle. Toistaiseksi tietoomme ei ole tullut vakavia onnettomuuksia, kertoo ylikomisario Jarkko Lehtinen https://www.is.fi/haku/?query=jarkko+lehtinen Helsingin poliisin liikennevalvontatoimistosta.Ja jatkaa:– Mutta jos ne kovasti yleistyvät ja niillä ajetaan kovilla nopeuksilla, esimerkiksi jalkakäytävillä, niin vakaviakin onnettomuuksia on edessä.Vaarassa ovat paitsi jalankulkijat, myös sähköpotkulautailijat itse, sillä kypärää ei juuri käytetä.– Jos kaatuu sähköpotkulaudalla 25 km/tunnissa vauhdissa ja lyö päänsä asfalttiin, sillä voi olla hyvin vakavat seuraukset, Lehtinen muistuttaa.Säädöspohja on sama kuin polkupyörän kanssa.– Kypärää tulee käyttää, mutta jos ei käytä, se ei ole rangaistavaa. Se kirjoitettu lakiin vahvana suosituksena, Lehtinen selittää.Nykytilanne ei ole omiaan rauhoittamaan Lehtisen mieltä.– Meidän havaintomme on, että liikennesääntöjä ei joko tunneta tai niitä ei jostain syystä noudateta, Lehtinen sanoo.Yleinen rike on jalkakäytävällä ajaminen.Lehtinen toivoo, että ennen kuin alkaa kunnolla rytistä, sähköpotkulautailijat saadaan ajamaan hiukan varovaisemmin ja siirtymään jalkakäytäviltä pyöräteille tai ajoradan oikeaan reunaan – ja käyttämään kypärää.– Pitäisi saada ihmiset ymmärtämään.Helsingin poliisi antoi viime viikolla ymmärryksen edistämiseksi sähköpotkulautoihin liittyvän seikkaperäisen tiedotteen, jossa poliisi itse kysyy ja vastaa itse.

1. Millainen ajoneuvo sähköpotkulauta on viranomaisten luokittelussa?

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom määrittelee yleisimpien sähköpotkulautojen ajoneuvoluokaksi kevyt sähköajoneuvo. Kevyen sähköajoneuvon teho on enintään 1 kW ja rakenteellinen enimmäisnopeus 16–25 km/h.Helsingissä vuokrattavat sähköpotkulaudat ja yleisimmin myynnissä olevat sähköpotkulaudat ovat teholtaan ja nopeudeltaan kevyitä sähköajoneuvoja.

2. Tarvitaanko sähköpotkulautojen kuljettamiseen ajokorttia? Entä täytyykö sähköpotkulaudat rekisteröidä tai vakuuttaa erikseen?

Jalankulkua avustavien tai korvaavien liikkumisvälineiden tai kevyiden sähköajoneuvojen kuljettamiselle ei ole asetettu ikä- tai muita vastaavia rajoitteita, eikä kuljettaminen edellytä ajokorttia.Tällaisia sähköpotkulautoja ei myöskään tarvitse rekisteröidä tai vakuuttaa erikseen.

3. Mitä varusteita sähköpotkulaudassa ja kuljettajalla tulee olla?

Kevyeksi sähköajoneuvoksi luokitellussa sähköpotkulaudassa pitää olla äänimerkinantolaite, sekä pimeässä tai hämärässä liikuttaessa heijastin ja valaisin.Heijastin ja valaisin voivat olla myös henkilöön kiinnitettyinä, esimerkiksi riippuva heijastin ja otsalamppu.Kevyen sähköajoneuvon kuljettajan tulee yleensä käyttää asianmukaista kypärää. Kypärän käyttämättä jättäminen ei kuitenkaan ole rangaistavaa, vaan kyseessä on vahva suositus.

4. Mitä lakeja sähköpotkulautojen kuljettamiseen sovelletaan? Mitä liikennesääntöjä sähköpotkulaudan kuljettajan tulee noudattaa?

Pääsääntöisesti sähköpotkulautojen (kevyt sähköajoneuvo) kuljettajaan sovelletaan polkupyöräilyä koskevia liikennesääntöjä. Lisäksi sähköpotkulautojen kuljettajia koskevat yleiset tieliikennelain mukaiset vaatimukset eli esimerkiksi päihtymys tai väsymys eivät saa haitata potkulaudan turvallista kuljettamista.

5. Millä kaistalla sähköpotkulaudalla saa ajella?

Sähköpotkulaudalla liikutaan polkupyörille tarkoitetuilla väylillä tai kaistoilla. Mikäli erillistä väylää tai kaistaa ei ole, sähköpotkulaudalla liikutaan tien oikeassa reunassa.Käännyttäessä ajoradalla tulee näyttää suuntamerkkiä esimerkiksi kädellä.Mikäli liikutaan moottorikäyttöisille ajoneuvoille tarkoitetulla kaistalla, noudatetaan yleisiä väistämissääntöjä, joissa oikealta tulevaa väistetään. Kun väistämisvelvollisuus on osoitettu liikennemerkein, kuten kärkikolmiolla, väistämisvelvollisuus koskee myös ajoradalla liikkuvaa sähköpotkulautaa.Sähköpotkulaudalla saa ylittää tien ajamalla pyörätien jatketta pitkin, jolloin tulee väistää sekä vasemmalta että oikealta tulevia, suoraan ajavia ajoneuvoja. Jos taas kyseessä on risteysalue, kääntyvän ajoneuvon kuljettajan tulee väistää risteävää tietä ylittävää sähköpotkulautailijaa.

6. Saako sähköpotkulautaa kuljettaa päihtyneenä?

Kevyisiin sähköajoneuvoihin, jotka ovat yleisin sähköpotkuautojen luokka, sovelletaan liikennejuopumusta moottorittomalla ajoneuvolla eli niin sanottua tankojuopumusta.Tankojuopumuksen tunnusmerkistö edellyttää vaaran aiheuttamista toisen turvallisuudelle. Tankojuopumus sähköpotkulaudalla toteutuu esimerkiksi tilanteessa, jossa päihtynyt kuljettaja törmää sähköpotkulaudalla toiseen tienkäyttäjään. Samaa rikoslain kohtaa sovelletaan polkupyöräilijöihin.

7. Mihin sähköpotkulaudan saa pysäköidä?

Sähköpotkulautoihin sovelletaan yleisiä ajoneuvojen pysäköintisäännöksiä sekä polkupyörien pysäköintiä koskevia erityissäännöksiä.Sähköpotkulaudan saa polkupyörän tapaan pysäyttää tai pysäköidä myös jalkakäytävälle ja pyörätielle, mutta kuitenkin niin, ettei siitä aiheudu kohtuuttomasti haittaa muulle kulkemiselle, eli sitä ei saa jättää esimerkiksi ajoradalle tai paikkaan, jossa se aiheuttaa törmäys- tai kaatumisvaaran.Sähköpotkulaudan saa pysäköidä pihakadulle merkityn pysäköintipaikan ulkopuolelle, jos se ei haittaa kohtuuttomasti pihakadulla liikkumista. Pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty.Olemassa on myös suuritehoisia (yli 25 km/t) sähköpotkulautoja, joilla saa ajaa vain eristetyllä alueella, sekä matalatehoisia (enintään 15 km/t), jotka rinnastetaan jalankulkuun.