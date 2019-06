Kotimaa

Jäikö koulun ruotsin tunneilta mitään päähän? Testaa 10 kysymyksellä, kuinka hyvin osaat ruotsia

<section><h2>Kuinka hyvin osaat ruotsia?</h2><p><p>Kuinka hyvin toinen kotimainen on hallussa? Otetaan selvää!</p></p></section><section><h2>Mikä seuraavista on oikein?</h2></section><section><h3>Mikä lause on oikein?</h3></section><section><h3>Mikä lauseista on oikein?</h3></section><section><h3>Mikä seuraavista verbin läsa taivutuksista on oikein?</h3></section><section><h3>Tilaat ruotsalaisessa kahvilassa semlan, mitä saat?</h3></section><section><h3>Ruotsalainen kaverisi kysyy sinulta: ”Ska vi fika?”, minne menette?</h3></section><section><h3>Mikä on adjektiivin gammal oikea vertailumuoto?</h3></section><section><h3>Mikä lauseista on oikein?</h3></section><section><h3>Mitä tarkoittaa ”lagom”?</h3></section><section><h3>Miten hyvästelet ruotsiksi?</h3></section><section><h2>Bra!</h2><p><p>Hyvä yritys, mutta nyt jäätiin lähtöruutuun. Kokeillaanko uudestaan?</p></p></section><section><h3>Ganska bra!</h3><p><p>Lupaava alku! Siinä oli jo muutama oikein. Yritetäänkö uudestaan?</p></p></section><section><h3>Mycket bra!</h3><p><p>Hienoa! Toinen kotimainen on selvästi tuttu. Saadaanko vielä puuttuvat oikein?</p></p></section><section><h3>Jättebra!</h3><p><p>Erinomainen suoritus! Ruotsin kieli on hyvin hallussa. </p></p></section>