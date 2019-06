Nuoret juhlivat päättäjäisiä rauhallisesti – ylikomisario: ”Vielä kymmenen vuotta sitten poliisin piti nostaa kädet pystyyn”

Kotimaa

Nuoret juhlivat päättäjäisiä rauhallisesti – ylikomisario: ”Vielä kymmenen vuotta sitten poliisin piti nostaa

Nuoret

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sama

Vielä kymmenen vuotta sitten päättäjäisviikonloput olivat sellaisia, että poliisin piti nostaa kädet pystyyn.

Vaikka