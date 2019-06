Kotimaa

Andersson kiinnostunut opetusministerin salkusta - Sipilästä rivikansanedustaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vasemmistolle on salkkujaossa tulossa opetusministerin salkun lisäksi myös sosiaali- ja terveysministerin salkku.Toinen vasemmistoliiton ministeripaikka menee todennäköisesti joko eduskuntaryhmän puheenjohtajalle Aino-Kaisa Pekoselle tai kansanedustaja Hanna Sarkkiselle.Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä sen sijaan kertoi tänään, ettei aio ottaa vastaan ministerinpaikkoja tai muita vastuullisia tehtäviä hallituksessa.Johtajana vastuunkanto tarkoittaa hänen mukaan sitä, että ei ole vastuun paikoille käytettävissä.-Tämä on minun tapani kantaa tässä tapauksessa vastuu, hän perusteli päätöstään.Sipilä kertoo, ettei ole käytettävissä myöskään puhemieheksi tai valiokuntien puheenjohtajaksi.Sipilä kertoo joka tapauksessa olevansa erityisen tyytyväinen siihen, että keskusta saa salkun opetusministeriöön. Keskustalle on tulossa tiede- ja kulttuuriministeri.Keskusta halusi Sipilän mukaan myös hieman uusia kuvioita ministerijakoon. Puolue onkin nyt saamassa esimerkiksi puolustusministerin salkun, mitä puolueella ei ole hetkeen ollut.