Kotimaa

Sää lämpenee – tiistaina hätyytellään jo hellerajaa

Sää on aluksi poutaista. Pilvisyys kuitenkin lisääntyy lännestä alkaen ja iltapäivän sekä illan kuluessa maan keski- ja pohjoisosaan saapuu lännestä vesisateita. Maan etelä- ja itäosassa sää on vielä päivällä aurinkoista, illalla etelässä tulee jokunen sadekuuro. Etelään kääntyvä tuuli voimistuu kohtalaiseksi.Päivälämpötila on etelässä 15 – 18 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 10 – 15 astetta ja Pohjois-Lapissa reilut 5 astetta.Tiistaina Pohjois-Suomi kuuluu edelleen matalapaineen alueeseen ja sää on pohjoisessa sateista. Hajanaisia sateita tulee myös maan etelä- ja keskiosassa, etelässä voi myös ukkostaa. Aurinkoisinta ja poutaisinta sää on maan länsiosassa, illalla sää selkenee myös idässä.Päivälämpötila kohoaa etelärannikon tuntumassa paikoin lähelle hellerajaa, maan keskiosassa noin 20 asteeseen. Lapissa lämpötila vaihtelee 10 asteen molemmin puolin.Keskiviikkona sää on poutaista ja suuressa osassa maata aurinkoista, lähinnä Lapissa pilvisyys on runsaampaa. Tuuli on koko maassa heikkoa.Lämpötila kohoaa etelässä 25 asteeseen, maan keskiosassa selvästi yli 20 asteeseen. Lapin pilvisillä alueilla jäädään 10 - 15 asteen välille.