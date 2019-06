Kotimaa

Uudellamaalla alkaa taisteluharjoitus, johon osallistuu myös brittisotilaita – voi aiheuttaa meluhaittaa

Uudellamaalla alkaa taisteluharjoitus, johon osallistuu myös brittisotilaita – voi aiheuttaa meluhaittaa

2.6. 17:29

Harjoitus käynnistyy maanantaina ja päättyy kesäkuun 10. päivänä.

Uudellamaalla alkaa maanantaina taisteluharjoitus Sapeli 19, johon osallistuu kaikkiaan noin 800 sotilasta. Harjoituksen tavoitteena on kehittää joukkojen valmiutta ja suorituskykyä vaativissa taistelutehtävissä rakennetulla alueella.



Taisteluharjoitusta johtaa Kaartin jääkärirykmentti. Mukana on myös joukkoja Utin jääkärirykmentistä ja Panssariprikaatista. Lisäksi tämän vuoden harjoitukseen osallistuu noin 120 sotilaan vahvuinen kevyt jalkaväkiyksikkö Britanniasta. Kahdenvälinen harjoitus on osa maiden maavoimien sopimaa yhteisharjoittelua.



Sapeliin osallistuu myös kaksi NH90-kuljetushelikopteria, joiden lennot voivat aiheuttaa meluhaittaa Uudenmaan alueella.



Joukot harjoittelevat Puolustusvoimien harjoitus- ja ampuma-alueiden lisäksi julkisilla ja yksityisillä mailla Helsingissä, Kirkkonummella, Lohjalla, Salossa, Raaseporissa ja Vihdissä. Harjoitus päättyy 10. kesäkuuta.