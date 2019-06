Kotimaa

Mies lähti veneilemään Naarassaareen ja katosi – dronet nousevat aamulla ilmaan etsimään

Lounais-Suomen poliisi jatkaa aamulla lauantaina Kokemäenjoella kadonneen 67-vuotiaan miehen etsintöjä.– Suunnitelma on laittaa dronet etsimään ylhäältä käsin venettä, kertoo poliisin tilannejohtaja.– Kun vene löytyy, saamme rajattua etsintäaluetta.Poliisille ilmoitettiin lauantai-iltana kello 21.30 aikaan veneilijän kadonneen.67-vuotias paikkakunnalla asuva mies oli lähtenyt iltapäivällä oranssin värisellä lasikuituisella soutuveneellä vesille Kokemäen Pirkkinäisissä suunnaten kohti yläjuoksulla sijaitsevaa Huittisten Naarassaarta.Tämän jälkeen miestä ei ole tavattu. Eikä venettä, jossa oli sähköperämoottori.Miehellä oli lähtiessään vihreä takki ja mustat kumisaappaat. Ruumiinrakenne on tukeva, pituus noin 175 senttiä.Poliisi ja pelastuslaitoksen yksiköt etsivät illalla ja yöllä miestä Kokemäenjoesta ja sen sivuhaaroilta.Kokemäenjoki on Naarassaaren kohdalla sokkeloinen saarimosaiikki. Noin neliökilometrin kokoinen ja 2,5 kilometriä pitkä suikeron muotoinen Naarassaari sijaitsee aivan Puurijärven ja Isonsuon kansallispuiston kyljessä.Loimijoki yhtyy sen kohdalla etelästä Kokemäenjokeen.