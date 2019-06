Räyhähenki: Iso kattila kummitteli Kouvolassa, jännitys muuttui lopulta sietämättömäksi ja asukkaat hälyttivät apua

Kotimaa

Räyhähenki: Iso kattila kummitteli Kouvolassa, jännitys muuttui lopulta sietämättömäksi ja asukkaat hälyttivät

Vuolaana virtaavan Kymijoen vehmailla rantamailla Kouvolassa elettiin sunnuntaina hiukan ennen auringonnousua pelonsekaisissa tunnelmissa.Talon keskuslämmityskattila oli alkanut elää omaa elämäänsä. Se välkytti valoja kuin varoittaakseen ja siitä kuului erittäin erikoisia ääniä, kuten selittämätöntä kolinaa, naksahtelua ja pillimäistä ääntä.Asukkaat huolestuivat. Oma keskuslämmityskattila ei tuntunut enää tutulta ja turvalliselta lämmönlähteeltä ja talvi-iltojen ystävältä, vaan uhkaavalta ja vieraalta möhkäleeltä talon sisällä.Kello 4.04 asukkaiden hermot eivät enää kestäneet sietämätöntä jännitystä. Mitta tuli täyteen ja he soittivat hätäkeskukseen.Hätäkeskus antoi tehtävälle koodinimen ”epäselvä onnettomuus” ja paikalle lähti Kymenlaakson pelastuslaitoksen yksikkö.– Se piti outoa ääntä ja valot vilkkuivat, palomestari vahvistaa asukkaiden havainnot.– Otimme siitä virrat pois, ja kolina loppui.Asukkaat olivat helpottuneita.– He kertoivat, ettei tule kylmä.Paranormaalien niin sanottujen poltergeist-ilmiöiden mellastaessa eräs tyypillisimpiä ilmiöitä on kokemuspohjaisten tarinoiden mukaan kattiloiden äänekäs kolina.Poltergeistia kutsutaan kansankielellä räyhähengeksi. Yleensä äänten takaa löytyy aina luonnollinen, normaali syy.