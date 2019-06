Kotimaa

Sää poutaantuu suuressa osassa maata, helteitä odotettavissa maan etelä- ja keskiosiin ensi viikolla

Helteitä odotellessa

Sää poutaantuu suuressa osassa maata sunnuntaina, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.Aamulla tosin voidaan vielä saada vesisateita maan eteläosassa ja itärajan tuntumassa. Päivällä sadekuuroja saataneen lähinnä maan pohjoisosassa.Etelä- ja Keski-Suomessa aamun sateet väistyvät päivän aikana itärajan taakse ja luvassa on osin aurinkoinen, osin vaihtelevan pilvinen sää.Huomiset päivälämpötilat vaihtelevat Lounais-Suomen reilusta 15 asteesta Lapin noin kymmeneen asteeseen. Tosin Käsivarressa ja päälaella saatetaan jäädä lähemmäs viittä astetta.Ensi viikolla on odotettavissa jopa hellelukemia, mutta sitä ennen on vielä yksi kylmä yö koko maassa. Maanantain vastaisena yönä hallaa saattaa olla aivan etelää myöten.Maanantaina on vielä epävakainen sää ja lännestä saapuu yhtenäinen sadealue, joka liikkuu koko maan yli tiistain vastaisena yönä. Tiistaina sää sitten lämpenee niin, että Etelä-Suomessa saatetaan paikka paikoin saavuttaa helleraja. 20 astetta voidaan mitata puolestaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueille asti. Lapissa lämpötila vaihtelee 10:stä 15 asteeseen.Viikon puolivälin paikkeilla helteen todennäköisyys kasvaa ja kohoaa Salpausselän pohjoispuolelle. Eteläosissa lämpötila saattaa olla jopa 27–28 astetta.Myös torstaina ollaan Ilmatieteen laitoksen mukaan lämpimän ilmamassan alueella, ja hellelukemiin päästään monin paikoin Etelä- ja Keski-Suomessa. Lapissa asteita on parisenkymmentä.