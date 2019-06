Kotimaa

Koulujen päättymisen juhlinta on alkanut rauhallisesti

Koulujen päättymisen juhlinta on alkanut eri puolilla maata pääosin rauhallisesti. Ainakaan vielä poliisi ei ole ilmoittanut suuremmista häiriöistä.Poliisi on jo aiemmin kertonut valvovansa tänään koulujen päättymistä juhlivien lasten ja nuorten illanviettoa tehostetusti. Valvonta painottuu Poliisihallituksen mukaan nuorten kokoontumispaikoille eli esimerkiksi lasten leikkipaikoille ja päiväkotien sekä koulujen pihoihin.Monilla paikkakunnilla poliisi valvoo tilannetta yhteistyössä nuoriso- ja sosiaalitoimen sekä aluehallintoviraston alkoholitarkastajien kanssa.Poliisi on vedonnut myös lasten vanhempiin, jotta nämä sopisivat juhlimisen pelisäännöistä ennalta ja pitäisivät yhteyttä lapsiinsa illan aikana. Lisäksi virkavalta toivoo, että huoltajat olisivat tavoitettavissa ja vastaisivat tuntemattomasta numerosta tuleviin puheluihin, sillä puhelu voi tulla poliisilta tai päivystäviltä nuorisotyöntekijöiltä.Varttuneemman väen kannattaa muistaa, että alkoholin välittäminen alaikäiselle on rikos. Poliisi vetoaakin täysi-ikäisiin, etteivät nämä välittäisi alkoholia alaikäisille. Alle 18-vuotiaiden alkoholin käytöstä ilmoitetaan aina vanhemmille ja lastensuojeluviranomaisille. Tämän lisäksi seurauksena on poliisin mukaan useimmiten 40 euron rikesakko.Peruskoulun päättötodistuksen saajia on tänä vuonna 59 500 ja ammatillisen tutkinnon suorittajia 81 600. Kevään uusia ylioppilaita on vajaat 26 000.Peruskoulun päättävien määrä on viime vuodesta hieman noussut, mutta perusopetuksen lisäopetuksen eli niin sanotun kymppiluokan suorittavien määrä laskee edelleen.Vuoteen 2017 verrattuna kevään uusien ylioppilaiden määrä on pysytellyt lähes entisellään.Tulevana syksynä opintiensä aloittaa arviolta 61 600 ekaluokkalaista, mikä on hieman vähemmän kuin viime vuonna.