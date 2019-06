Kotimaa

Kommentti: Minne katosi säästölipas?

Sparbank

ja kiiltävä on Helsingfors Sparbankin eli Helsingin Säästöpankin lipas, jonka sain 50-luvun puolivälissä.Vankka se on, paksua metallia, eikä pohjan lukko pikkupojan konstein avautunut sen paremmin saksilla kuin äidin hiuspinnilläkään.Kun lippaaseen rahan pisti, se kyllä pysyi siellä. Kolikkoaukko oli kyllä leveä, mutta sisällä oli jousitettu, metallinen este, jonka yli lonksautettu markka ei ravistamalla ikinä tullut takaisin.setelitalletukset tehtiin lippaan toisen pään pienestä reiästä. Tupakkaa kapeammaksi kääröksi piti ukin lahjoittama ja lippaaseen asti vahtima sadan markan seteli rullata.Ukki oli syystäkin tarkka rahoista, hän oli töissä Suomen Pankin setelipainossa. Kun vähän kai nyrpistelin nokkaani, ukki muistutti, että usko nyt, vaikka töissä painetaan isompiakin seteleitä, ei niitä sieltä mukaan saa ottaa yhtään kappaletta. Tämäkin tuli omasta lompakosta.rahahan satanen silloin oli, meikäläisen kahden viikon palkka. Saimme näet siskon kanssa 50 markkaa viikkorahaa. Puolet säästöön ja loput sai tuhlata kotikulman kutsuvaan kioskiin.25 markallakin sai aika läjän hyvää. Isot kermakaramellimarkat maksoivat nimenomaan markan kappale, ja niitä alkuperäisiä nallekarkkejakin sai pussillisen. Vielä taisi jäädä jäätelöpuikon verran lantteja taskunpohjalle.Hienointa oli, kun sitten kesän ensimmäisenä maanantaina pääsi pankkiin, jossa Sparbankin lipas avattiin pankkitädin salaisella avaimella ja säästöt ynnättiin. Viisisataaneljäkymmentäkuusi markkaa! Yhteisymmärryksessä kaksi saturaista käteen kesän sarjakuvalehtiostoksiin, ja loput kirjattiin tilille pankkikirjaan.Kun 60-luvulla kaikkien pankkien säästölippaat muuttuivat muovisiksi, nehän hankittiin kaikki. Antoivat kiltisti, vaikkei ollut tiliä pankissa eikä kuulunut sen paremmin Kultapossu- kuin Maapallokerhoonkaan.-lippaan edustama periaate toki kärsi. Nämä muovilippaat aukesivat kaikki samalla avaimella tai hiuspinnillä, eikä oikein pikaisessa rahapulassa tarvinnut edes vasaraa omien ”säästöjen” syömiseen.Säästöpossun jäähyväiset alkoivat, kun täti ei ehtinyt tiskillä lasten rahoja hoidella, vaan ne jätettiin koneella laskettaviksi. Saattoi niitä muiden asiakkaiden kiusaksi kilistellä pankin eteisen kolikkoautomaattiin itsekin.Nyt ei meidän kaupungissamme ole ainuttakaan pankkia, joka tavallisen asiakkaan käteistä rahaa käsittelisi millään tavalla. No, tyhjä on tuo lipaskin.Vinkkaa osoitteeseen plus@iltasanomat.fi, mitä tavaraa tai asiaa kaipaat. Me etsimme tarinan.